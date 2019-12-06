Бутик Dior, расположенный по неизменному адресу проспект Нефтяников, 105, в непосредственной близости от Девичьей башни и Старого города, 11 лет служивший проводником в мир французского стиля и шика, в ближайшее время прекратит свою работу.

Как передает Sputnik Азербайджан, закрытие бутика связано с неоправданными ожиданиями модного дома относительно продаж на азербайджанском рынке, который так и не смог оправиться после экономического кризиса.

Несмотря на грустное положение дел на местном рынке, в списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2019 год Christian Dior SE заняла 143-е место, в том числе 151-е — по обороту, 263-е — по чистой прибыли, 359-е — по активам и 115-е — по рыночной капитализации. Это самое высокое место среди компаний, специализирующихся на производстве одежды и обуви.

Кристиан Диор был одним из самых влиятельных модельеров XX века. Он первым объединил выпуск своих моделей под одним брендом, создав первую в истории империю моды. Однако своей главной заслугой некоронованный король послевоенной моды считал возвращение утраченной женственности. Ассистентами у легендарного кутюрье в свое время работали Пьер Карден и Ив Сен-Лоран.

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