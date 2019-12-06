Обнародован прогноз погоды на выходные дни в Азербайджане.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии и природных ресурсов, на Большом и Малом Кавказе будет в основном без осадков, однако 8 декабря местами ожидаются осадки, снег. На отдельных территориях будет туман. Температура воздуха составит ночью 0-3, днем 5-7 градусов тепла.

В Лянкяран-Астаринской зоне ожидаются временами дожди, в горах снег. Утром в горах будет туман. Температура воздуха составит ночью 4-6, днем 8-11 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 4-6 градусов тепла.

В Газах-Гянджинской зоне будет в основном без осадков, но вечером 8 декабря местами ожидаются дожди. Утром местами будет туман. Температура воздуха составит ночью 0-5, днем 7-12 градусов тепла.

В центральных районах будет в основном без осадков, но вечером 8 декабря возможны дожди. Утром местами будет туман. Температура воздуха составит ночью 0-4, днем 7-12 градусов тепла.

В Нахчыванской АР будет в основном без осадков, но ночью и днем 8 декабря местами ожидаются осадки, в горах снег. Температура воздуха составит ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в горах 5-7 градусов мороза, днем 5-9 градусов тепла.

В столице ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Но к вечеру 8 декабря местами возможны дожди. Утром будет слабый туман. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 3-5, днем 10-13 градусов тепла.

Minval.az