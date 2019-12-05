Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов на встрече с послом Пакистана в Баку Саидом Ханом Мохмандом обсудил комплекс вопросов в рамках военного сотрудничества.

Мохманд завершает дипмиссию в Баку, сообщает Минобороны Азербайджана.

«На встрече стороны, подчеркивая, что военные связи отвечают интересам двух стран, сочли важным активизировать усилия в этом направлении. В ходе обсуждения последних событий в регионе, в котором расположены наши страны, состоялся обмен мнениями по проведению совместных военных учений с привлечением различных видов войск, в том числе сил специального назначения Азербайджанской Армии и Вооруженных Сил Пакистана, организации взаимных визитов военнослужащих в целях обмена опытом, а также ряду других вопросов», — отмечается в информации.

По мнению собеседников, отношения между Азербайджаном и Пакистаном создали благоприятные условия для расширения военных связей.

«В ходе встречи состоялся обмен мнениями по сотрудничеству между странами в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах», — подчеркивается в информации.

Minval.az