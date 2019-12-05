Как сообщалось ранее, в Братиславе (Словакия) состоялась встреча между главами МИД Азербайджана и Армении Эльмаром Мамедъяровым и Зограбом Мнацаканяном при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Встреча продолжалась более 3,5 часов.

Minval.az