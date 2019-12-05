Как сообщалось ранее, в Братиславе (Словакия) состоялась встреча между главами МИД Азербайджана и Армении Эльмаром Мамедъяровым и Зограбом Мнацаканяном при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Встреча продолжалась более 3,5 часов.
Как сообщалось ранее, в Братиславе (Словакия) состоялась встреча между главами МИД Азербайджана и Армении Эльмаром Мамедъяровым и Зограбом Мнацаканяном при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Встреча продолжалась более 3,5 часов.
Дата: 2019/12/05 12:04
Раздел: Азербайджан
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