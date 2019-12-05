Портал ТурСтат составил рейтинг стран по въездному туризму в Россию в 2019 году, проанализировав статистику въездного туризма в Россию за 9 месяцев 2019 года с 1 января по 30 сентября 2019 года.

Въездной туризм в Россию в 2019 году вырос в основном за счет туристов из стран Юго-Восточной Азии и стран Евросоюза (ЕС) — Германии, Италии и Франции, что показывает статистика въездного туризма 2019 года.

Топ-50 Стран по Въездному Туризму в Россию 2019:

Украина, 5,944 тыс. (-429 тысяч поездок, — 6,7%) *

Казахстан, 2,716 тыс. (+17 тыс, +0,6%)

Китай (КНР), 1,594 тыс. (+181 тыс., +13%)

Азербайджан, 684 тыс. (+19 тыс., +3%)

Финляндия, 681 тыс. (-39 тыс., -5%)

Германия, 592 тыс. (+46 тыс., +8%)

Польша, 497 тыс. (-29 тыс., -5,5%)

Абхазия, 435 тыс. (+85 тыс., +24%)

Армения, 420 тыс. (-17 тыс., -4%)

Эстония, 383 тыс. (+29 тыс., +8%)

Республика Корея, 356 тыс. (+65 тыс., +22%)

Киргизия, 312 тыс. (-1 тыс., -0,3%)

Республика Молдова, 296 тыс. (-66 тыс., -18%)

Монголия, 295 тыс. (0%)

Таджикистан, 289 тыс. (+85 тыс., +42%)

Узбекистан, 263 тыс. (+95 тыс., +56%)

США, 261 тыс. (-39 тыс., -13%)

Латвия, 221 тыс. (+9 тыс., +4%)

Израиль, 206 тыс. (+25 тыс., +14%)

Италия, 192 тыс. (+27 тыс., +16%)

Франция, 182 тыс. (+14 тыс., +8%)

Литва, 170 тыс. (+8 тыс., +5%)

Великобритания, 152 тыс. (-22 тыс., -13%)

Испания, 120 тыс. (+17 тыс., +16,5%)

Беларусь, 112 тыс. (-2 тыс., -2%)

Южная Осетия, 104 тыс. (+1 тыс., +1%)

Япония, 93 тыс. (+6 тыс., +7%)

Индия, 73 тыс. (+2 тыс., +3%)

Турция, 65 тыс. (0%)

Нидерланды, 55 тыс. (+2 тыс., +4%)

Австралия, 51 тыс. (-9 тыс., -15%)

Грузия, 51 тыс. (+1 тыс., +2%)

Канада, 50 тыс. (-4 тыс., -7%)

Австрия, 49 тыс. (+3 тыс., +7%)

Таиланд, 46 тыс. (+7 тыс., +18%)

Вьетнам, 45 тыс. (+2 тыс., +5%)

Швейцария, 43 тыс. (-4 тыс., -9%)

Сербия, 41 тыс. (-7 тыс., -15%)

Чехия, 39 тыс. (+4 тыс., +11%)

Норвегия, 38 тыс. (0%)

Бразилия, 34 тыс. (-30 тыс., -47%)

Иран, 33 тыс. (-9 тыс., -21%)

Бельгия, 32 тыс. (-6 тыс., -16%)

Швеция, 31 тыс. (-9 тыс., -21%)

Болгария, 24 тыс. (+1 тыс., +4%)

Мексика, 24 тыс. (-37 тыс., -61%)

Греция, 24 тыс. (+2 тыс., +4%)

Венгрия, 23 тыс. (+2 тыс, +10%)

Словакия, 21 тыс. (+2 тыс., +10%)

Куба, 20 тыс. (+1 тыс., +5%)

Гонконг, 20 тыс. (0%)

Румыния, 19 тыс. (+3 тыс., +19%)

Аргентина, 18 тыс., 57 тыс. (-39 тыс., -68%)

Португалия, 18 тыс. (+1 тыс., +14%)

Дания, 17 тыс. (-6 тыс., -26%)

Индонезия, 15 тыс. (+5 тыс., +50%)

Ирландия, 12 тыс. (+1 тыс., +9%)

Колумбия, 11 тыс. (-26 тыс., -70%)

ЮАР, 11 тыс. (-2 тыс., -15%)

Филиппины, 10 тыс.

Чили, 10 тыс. (+1 тыс., +11%)

Хорватия, 9 тыс. (-17 тыс., -65%)

Египет, 9 тыс. (-12 тыс., -43%)

Другие страны, 380 тыс.

Minval.az