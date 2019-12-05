Портал ТурСтат составил рейтинг стран по въездному туризму в Россию в 2019 году, проанализировав статистику въездного туризма в Россию за 9 месяцев 2019 года с 1 января по 30 сентября 2019 года.
Въездной туризм в Россию в 2019 году вырос в основном за счет туристов из стран Юго-Восточной Азии и стран Евросоюза (ЕС) — Германии, Италии и Франции, что показывает статистика въездного туризма 2019 года.
Топ-50 Стран по Въездному Туризму в Россию 2019:
Украина, 5,944 тыс. (-429 тысяч поездок, — 6,7%) *
Казахстан, 2,716 тыс. (+17 тыс, +0,6%)
Китай (КНР), 1,594 тыс. (+181 тыс., +13%)
Азербайджан, 684 тыс. (+19 тыс., +3%)
Финляндия, 681 тыс. (-39 тыс., -5%)
Германия, 592 тыс. (+46 тыс., +8%)
Польша, 497 тыс. (-29 тыс., -5,5%)
Абхазия, 435 тыс. (+85 тыс., +24%)
Армения, 420 тыс. (-17 тыс., -4%)
Эстония, 383 тыс. (+29 тыс., +8%)
Республика Корея, 356 тыс. (+65 тыс., +22%)
Киргизия, 312 тыс. (-1 тыс., -0,3%)
Республика Молдова, 296 тыс. (-66 тыс., -18%)
Монголия, 295 тыс. (0%)
Таджикистан, 289 тыс. (+85 тыс., +42%)
Узбекистан, 263 тыс. (+95 тыс., +56%)
США, 261 тыс. (-39 тыс., -13%)
Латвия, 221 тыс. (+9 тыс., +4%)
Израиль, 206 тыс. (+25 тыс., +14%)
Италия, 192 тыс. (+27 тыс., +16%)
Франция, 182 тыс. (+14 тыс., +8%)
Литва, 170 тыс. (+8 тыс., +5%)
Великобритания, 152 тыс. (-22 тыс., -13%)
Испания, 120 тыс. (+17 тыс., +16,5%)
Беларусь, 112 тыс. (-2 тыс., -2%)
Южная Осетия, 104 тыс. (+1 тыс., +1%)
Япония, 93 тыс. (+6 тыс., +7%)
Индия, 73 тыс. (+2 тыс., +3%)
Турция, 65 тыс. (0%)
Нидерланды, 55 тыс. (+2 тыс., +4%)
Австралия, 51 тыс. (-9 тыс., -15%)
Грузия, 51 тыс. (+1 тыс., +2%)
Канада, 50 тыс. (-4 тыс., -7%)
Австрия, 49 тыс. (+3 тыс., +7%)
Таиланд, 46 тыс. (+7 тыс., +18%)
Вьетнам, 45 тыс. (+2 тыс., +5%)
Швейцария, 43 тыс. (-4 тыс., -9%)
Сербия, 41 тыс. (-7 тыс., -15%)
Чехия, 39 тыс. (+4 тыс., +11%)
Норвегия, 38 тыс. (0%)
Бразилия, 34 тыс. (-30 тыс., -47%)
Иран, 33 тыс. (-9 тыс., -21%)
Бельгия, 32 тыс. (-6 тыс., -16%)
Швеция, 31 тыс. (-9 тыс., -21%)
Болгария, 24 тыс. (+1 тыс., +4%)
Мексика, 24 тыс. (-37 тыс., -61%)
Греция, 24 тыс. (+2 тыс., +4%)
Венгрия, 23 тыс. (+2 тыс, +10%)
Словакия, 21 тыс. (+2 тыс., +10%)
Куба, 20 тыс. (+1 тыс., +5%)
Гонконг, 20 тыс. (0%)
Румыния, 19 тыс. (+3 тыс., +19%)
Аргентина, 18 тыс., 57 тыс. (-39 тыс., -68%)
Португалия, 18 тыс. (+1 тыс., +14%)
Дания, 17 тыс. (-6 тыс., -26%)
Индонезия, 15 тыс. (+5 тыс., +50%)
Ирландия, 12 тыс. (+1 тыс., +9%)
Колумбия, 11 тыс. (-26 тыс., -70%)
ЮАР, 11 тыс. (-2 тыс., -15%)
Филиппины, 10 тыс.
Чили, 10 тыс. (+1 тыс., +11%)
Хорватия, 9 тыс. (-17 тыс., -65%)
Египет, 9 тыс. (-12 тыс., -43%)
Другие страны, 380 тыс.