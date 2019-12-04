Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Национального музея истории Азербайджана Национальной академии наук Азербайджана.
В июне 2020-го года Национальному музею истории Азербайджана исполняется 100 лет.
В распоряжении говорится, что Национальная академия наук Азербайджана, совместно с министерством культуры, подготовит и осуществит план мероприятий по проведению 100-летнего юбилея Национального музея истории Азербайджана НАНА.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.