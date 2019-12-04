«Несмотря на то, что Милли Меджлис продолжит свою деятельность, он не будет созываться до новых выборов с целью принятия законов и решений».

Как сообщает АПА, об этом заявил глава Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев.

С.Мирзоев отметил, что до решения Конституционного суда были временно приостановлены зарубежные визиты депутатов: «Уже есть решение Конституционного суда. В ближайшее время состоятся заседания Совета Европы и других международных организаций, на которые поедут члены Милли Меджлиса. 18 декабря в Баку состоится заседание Парламентской Ассамблеи Тюркоязычных стран. Просто не будут проводиться пленарные заседания парламента с целью принятия законов и решений. Новые законы примет парламент 6-го созыва».

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