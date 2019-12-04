Министерство обороны внесло ясность в информацию о падении на территории Гёйчая зонда с пластиковой емкостью.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, в некоторых местных электронных СМИ появилась информация о том, что во двор дома жителя Гёйчайского района упал зонд с пластиковой емкостью:

«Сообщаем, что зонд (шар), заполненный гелиевым газом до артиллерийских учений, позволяет измерять различные параметры воздуха с целью оценки метеорологического состояния атмосферы. Этот зонд, выпущенный в воздух для оценки метеорологической ситуации, безопасен, причин для беспокойства нет».

Отметим, что ранее житель села Екяхана Гёйчайского района Асадов Фазиль сообщил, что к нему во двор упал шар с пластииковой емкостью и надписью «Армяне бесчестные, все ради Родины».

Minval.az