5 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет дождливо, днем дождь постепенно прекратится, сильный северо-западный ветер во второй половине дня стихнет.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью — 3-5, днем — 6-9, в Баку ночью — 3-5, днем — 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится со 769 до 775 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80 процентов.

В районах Азербайджана временами будет дождливо, в горных и предгорных районах ожидается снег, местами сильный. В отдельных местах туман, порывистый западный ветер.

Ночью — 0-4, днем — 5-9 градусов тепла, в горах ночью — 0-5 градусов мороза, днем — 0-3 градуса тепла.

Minval.az