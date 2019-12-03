«Корпус здания школы №35 города Баку, построенный и сданный в эксплуатацию в 1931 году, вследствие долгого срока эксплуатации пришел в аварийное состояние».

Об этом в ответ на запрос АПА сообщили в Управлении Образования города Баку.

В коридорах и некоторых классных комнатах образовались достаточно опасные трещины, в подвальной части обветшало межэтажное перекрытие, наблюдается коррозия арматур:

«С этой точки зрения в полной средней школе №35 предусматриваются восстановительно-укрепительные работы либо строительство нового здания. В настоящее время ведется работа в этом направлении. В связи с этим в целях обеспечения безопасности было принято решение перевести ученическо-преподавательский состав школы в расположенную недалеко полную среднюю школу №34».

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