Я за контакты между общинами Нагорного Карабаха.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым в Баку, комментируя недавний обмен визитами журналистов из Азербайджана и Армении.

«Россия была одним из авторов этой инициативы. Я считаю, это очень важно. Любое решение должно быть принято людьми, которые живут на этой земле. Я за контакты между общинами, и чтобы они возобновились. В итоге все равно все население Карабаха должно будет решить, как им жить», — сказал он.

Minval.az