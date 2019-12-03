ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) планирует приобрести свыше 20 новых самолетов нового поколения у компаний «Boeing» и «Airbus», говорится в сообщении общества.

«В связи с программой по расширению маршрутной сети, национальный авиаперевозчик Азербайджана планирует существенно увеличить парк самолетов. В частности, в перспективных планах AZAL стоит задача по приобретению более 20 самолетов нового поколения у таких ведущих производителей, как Boeing и Airbus», — сказано в информации.

По данным AZAL, с корпорацией Boeing уже подписано соглашение на приобретение двух широкофюзеляжных самолетов «Boeing 777». Ожидается, что воздушные суда будут эксплуатироваться в 2021-2022гг на новых дальнемагистральных направлениях авиакомпании.

«Мы планируем и дальше развивать отношения с корпорацией Boeing, также рассматриваем возможность приобретения восьми Boeing 787 Dreamliner и еще трех самолетов Boeing 777. Данное решение позволит увеличить географию наших полетов на дальнемагистральных направлениях», — сказал президент AZAL Джахангир Аскеров, слова которого приводятся в сообщении.

Вопросы закупки этих воздушных судов Аскеров обсудил с президентом Boeing в рамках своего рабочего визита в головной офис авиакорпорации в Сиэтле.

Кроме того, AZAL ведет переговоры с ведущим европейским авиапроизводителем Airbus на поставку в Азербайджан 10 самолетов нового поколения «Airbus A320Neo».

«Эти среднемагистральные пассажирские воздушные суда хорошо зарекомендовали себя и являются модернизированной версией популярного авиалайнера Airbus A320 с двигателями нового поколения, улучшенными бортовыми системами и более крупными законцовками крыла. Airbus уже получил более 7 тыс. заказов этого самолета от авиакомпаний по всему миру. По завершении переговоров будет предоставлена более детальная информация», — отмечается в информации.

Авиакомпания AZAL на сегодняшний день эксплуатирует 25 самолетов Boeing 787, Boeing 767, Boeing 757, а также самолеты Airbus 340, Airbus 320, Airbus 319 и Embraer 190.

Minval.az