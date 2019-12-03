Государственная пограничная служба (ГПС) продолжает контроль над плавучими средствами, выходящими в Каспийское море, и проведение спасательных мероприятий.

Как сообщили в ГПС, 1 декабря в 17:50 поступила информация о том, что находившиеся на борту сухогрузного судна «Paya», принадлежащего Исламской Республике Иран, 4 члена экипажа — граждане Ирана Абдитазехабади Омид Хоссейн (1976 г.р.), Дарзырекаванды Реза Солейман (1991 г.р.), Мослех Вахид Гафар (1987 г.р.), Зарын Абкенар Алин (1991 г.р.) почувствовали себя плохо себя. Пограничным контролем Государственной пограничной службы совместно с руководством порта были предприняты неотложные меры в связи с этим, они были доставлены в больницу скорой помощи имени М.Нагиева.

В тот же день примерно в 18:25 из Национального центра Государственного морского агентства в главный командно-контрольный центр береговой охраны ГПС поступила информация об оказании медицинской помощи матросу Зубанкову Ефиму Владимировичу (1980 г.р.) — члену экипажа сухогруза «Омский-136», плавающего под флагом Российской Федерации. Были приняты неотложные меры, он был доставлен на лодке пограничным сторожевым кораблем в порт Говсан и госпитализирован.

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