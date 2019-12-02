3 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако ночью местами возможны дожди. Сильный северо-западный ветер днем сменится умеренным.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 5-8, днем 9-11 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 768 мм ртутного столба до 748 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 75-85%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана временами дождь, в горах и в предгорных районах возможен снег, днем в основном без осадков. Местами туман. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 3-7, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 2-6 градусов тепла.

Minval.az