2 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию под руководством вице-президента компании CISCO по глобальным инновациям Гая Дидриха.
Информацию об этот распространила пресс-служба президента.
2 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию под руководством вице-президента компании CISCO по глобальным инновациям Гая Дидриха.
Информацию об этот распространила пресс-служба президента.
Дата: 2019/12/02 12:40
Раздел: Азербайджан
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