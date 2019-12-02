Создана возможность электронного оформления доверенностей на управление транспортными средствами посредством платформы «myGov» без обращения в нотариальный офис в течение 24 часов ежедневно.

Как сообщили АПА в службе «ASAN», это стало возможным благодаря сотрудничеству Центра развития электронного правительства в подчинении Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики и Министерства юстиции.

Граждане могут видеть свои доверенности в личном кабинете «myGov» и создавать новые доверенности. В то же время можно получить информацию, необходимую для осуществления услуги. То есть после внесения соответствующих сведений о создании доверенности гражданин завершает свое обращение, сделав оплату через систему «ASAN ödəniş». Затем данные автоматически отправляются в Государственную дорожную полицию.

На заключительном этапе в «персональный кабинет» гражданина отправляется уведомление о статусе обращения по доверенности. С помощью портала «myGov», являющегося современной версией концепта «Электронное правительство», гражданам оказываются и такие услуги в сфере юстиции, как электронная регистрация обращения по поводу вступления в брак и рождения и другие.

На первой стадии портал предлагает 19 государственных и 16 уведомительных услуг. Кроме того, с портала «myGov» можно перейти к системам «eAgro», «eSatınalma», «Системе электронных обращений Центрального банка Азербайджанской Республики», «ASAN ödəniş», «eSosial», «Birja Auksion».

Minval.az