Первый азербайджанский танкер «Лачин» планируется сдать в эксплуатацию до конца этого месяца. Строительство танкера осуществляется Бакинским судостроительным заводом.

Об этом АПА сообщил источник на заводе.

По его словам, строительство нового танкера полностью завершено и недавно корабль в рамках тестовых испытаний вышел в море.

«Ожидается, что танкер будет сдан в эксплуатацию до конца этого года. Он уже протестирован в море. Не исключено, что судно будет повторно протестировано», — отметил источник.

Отметим, что этот танкер нового поколения, построенный по заказу «Каспийского морского пароходства» (ASCO) имеет длину 141, ширину 16.9, высоту 6 метров. Танкеры дедвейтом в море 7,875 тонн и в реке 5,447 тонн оснащены двумя двигателями производства компании «Wartsila» мощностью по 1 200 кВт. Эти корабли имеют экипаж 11 человек, скорость 10 узлов. Каждый из танкеров имеет 6 грузовых танков общей вместимостью 9 212 кубометров для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов. Проект этих уникальных судов разработан Одесским бюро морской инженерии.

Напомним, в феврале этого года ASCO и ЗАО «Бакинский судостроительный завод» подписали новый договор о строительстве еще двух танкеров такого типа.

Minval.az