В связи с ожидаемой ветряной и дождливой погодой на территории Азербайджана ОАО «Азеришыг» перешел на усиленный режим работы.
Как сообщил глава пресс-службы ОАО Танрыверди Мустафаев, исполняющий обязанности председателя ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов дал специальное указание.
Согласно указанию, было установлено дежурство с участием начальников электросетей и сотрудников технических департаментов по всей стране, передает Trend.
Мустафаев отметил, что сотрудники технических департаментов в Баку и регионах страны, а также сотрудники аварийных служб в данный момент усиленно работают.
«В целях оперативного устранения возможной аварии, в окрестные села-поселки Баку и регионы страны были отправлены дополнительные материалы, машины и механизмы», — добавил глава пресс-службы.
Пресс-секретарь таже обратился к потребителям и отметил, что круглосуточно действует Call-центр 199.
«Просьба потребителям сообщать в случае возможных перебоев», — сказал Мустафаев.