В связи с ожидаемой ветряной и дождливой погодой на территории Азербайджана ОАО «Азеришыг» перешел на усиленный режим работы.

Как сообщил глава пресс-службы ОАО Танрыверди Мустафаев, исполняющий обязанности председателя ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов дал специальное указание.

Согласно указанию, было установлено дежурство с участием начальников электросетей и сотрудников технических департаментов по всей стране, передает Trend.

Мустафаев отметил, что сотрудники технических департаментов в Баку и регионах страны, а также сотрудники аварийных служб в данный момент усиленно работают.

«В целях оперативного устранения возможной аварии, в окрестные села-поселки Баку и регионы страны были отправлены дополнительные материалы, машины и механизмы», — добавил глава пресс-службы.

Пресс-секретарь таже обратился к потребителям и отметил, что круглосуточно действует Call-центр 199.

«Просьба потребителям сообщать в случае возможных перебоев», — сказал Мустафаев.

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