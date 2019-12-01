Зять короля Испании Филиппа VI, муж его сестры инфанты Кристины Иньяки Урдангарин, находящийся в тюрьме после приговора о мошенничестве на миллионы евро, подал прошение выйти на свободу на новогодние каникулы.

Подобное право для заключенных дают Правила исполнения наказаний Испании. Право получают заключенные, имеющие маленьких детей. Им может быть предоставлено до 36 дней в год для того, чтобы провести время с семьей.

Урдангарин уже провел в тюрьме четверть срока в пять лет и 10 месяцев, к которым его приговорил суд, и подал прошение через сутки после наступления этого срока, передает телеканал «РЕН ТВ».

Комиссия рассмотрит прошения зятя монарха Испании, она также учтет, что осужденный за присвоение миллионов евро осужденный работает волонтером в центре для инвалидов.

Как установили в ходе суда, супруг инфанты Кристины входил в состав руководства некоммерческого института Noos, занимавшегося проведением спортивных мероприятий. Урдангарин и его партнер Диего Торрес убеждали администрации городов подписывать договоры с этим институтом и завышали стоимость работ, после чего переводили средства в фирмы, принадлежащие инфанте и ее супругу, передает «РГ».

В ходе суда обвинение просило для зятя короля Испании 19 лет тюрьмы, но суд Балеарских островов вынес более мягкий приговор. Дело расследовалось с 2011 года. Пикантность ситуации также в том, что суд позволил Урдангарину самому выбрать место отсидки, и он выбрал женскую тюрьму неподалеку от Мадрида, чтобы иметь возможность чаще видеться с семьей.

Известно, что через несколько месяцев осужденный член королевской семьи Испании сможет подать прошение о пересмотре режима наказания.

Minval.az