Сегодня в 14:06 в Загатальском районе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 4 балла, передает агентство АПА.
Как сообщили в Республиканской сейсмологической службе, эпицентр землетрясения был на глубине 11 километров.
Сегодня в 14:06 в Загатальском районе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 4 балла, передает агентство АПА.
Как сообщили в Республиканской сейсмологической службе, эпицентр землетрясения был на глубине 11 километров.
Дата: 2019/12/01 15:12
Раздел: Азербайджан
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