Сегодня в 14:06 в Загатальском районе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 4 балла, передает агентство АПА.

Как сообщили в Республиканской сейсмологической службе, эпицентр землетрясения был на глубине 11 километров.

Minval.az