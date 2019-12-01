Согласно распоряжениям главы государства, реализуются масштабные проекты в области дорожной инфраструктуры, которые приведут к развитию сельского хозяйства, туризма и промышленности в регионах, а также к удобству передвижения граждан, грузовых и пассажирских перевозок.

Как сообщили из Государственного агенства автомобильных дорог Азербайджана, один из таких проектов — реконструкция автомагистрали Губа-Гонагкенд протяженностью 46 км, которая объединяет 66 жилых районов с населением 68 000 человек.

Поскольку дорога использовалась в течение длительного времени без капитального ремонта, покрытие дороги и дорожная основа, а также грунтовый слой были смыты паводковыми водами и разливами. На проезжей части образовались ямы и выбоины, передает Trend.

По этой причине, в рамках проекта было снесено снято покрытие, выкопан непригодный грунт и участок был уплотнен залитием необходимого материала, в некоторых местах уклоны скал были срезаны для расширения проезжей части дороги и отшлифованы механическим путем.

Для прокладки водоотводных труб в необходимых местах вдоль дороги были установлены и изолированы 46 металлических, азбестовых и железобетонных труб различных диаметров.

В настоящее время ведется строительство фундамента и укладка асфальтобетонового покрытия дороги. Для этого нижний и верхний слои основания строятся из смеси песка и гравия 45 и 16 см соответственно. Строительство обоих слоев завершено на большей части дороги, ведутся работы по укладке асфальта. Распределяется связывающий битум и производится покрытие дороги смесью крупнозернистого и мелкозернистого асфальтобетона.

Для перенаправления атмосферных вод в уклонных частях дороги в необходимых местах строятся железо-бетонные кюветы длиной пять тысяч погонных метров, для обеспечения безопасности автомобильных средств проводятся ограждения, вдоль дороги укладываются железо-бетонные блоки.

В рамках проекта на участках 35, 36 и 41-го километров дороги через мелкие горные реки строятся три моста протяженностью 26 и 27 метров, на участках 43 и 46-го километров дороги строятся мосты через реки Бабачай и Джимичай. Протяженность моста через Бабачай составляет 126 метров, протяженность моста через Джимичай составляет 80 метров. Вокруг обоих мостов построены водонаправляющие и укрепленые железобетонные опорные стены протяженностью в 280 и 160 метров соответственно.

Реконструкция дороги наряду с облегчением передвижение населения, позволит им в течение короткого промежутка времени доставлять свою сельскохозяйственную продукцию и фрукты к местам назначения. Строительство этой дороги также расширит туристические возможности в Губинском регионе.

Minval.az