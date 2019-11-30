30 ноября в поселке Ипсала в турецкой провинции Эдирне в рамках церемонии открытия части газопровода TANAP, соединяющейся с Европой, состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

В ходе беседы было отмечено успешное развитие дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Турцией.

Подчеркнута важность глобальных проектов, осуществляемых нашими странами, церемонии открытия части TANAP, соединяющейся с Европой. Выражена уверенность в том, что связи между Азербайджаном и Турцией и впредь будут постоянно укрепляться и расширяться.

Minval.az