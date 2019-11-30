Согласно информации министерства экологии и природных ресурсов, со второго декабря на территории страны, в частности на Абшеронском полуострове, ожидается резкая смена погодных условий, сопровождаемая сильным ветром, передает Trend.

Согласно информации, в связи с вышеуказанной сменой погодных условий, с целью предотвращения возможных ДТП и других нежелательных случаев, Главное управление дорожной полиции доводит до сведения водителей необходимость проверки технического состояния транспортного средства перед поездкой и по возможности совершать поездки в светлое время суток.

Водители должны избрать скоростной режим в соответствии с погодными условиями, воздерживаться от внезапных маневров и резкого торможения, не совершать обгон без крайней необходимости. Также водителям рекомендуется не парковаться под деревьями.

Minval.az