В субботу от имени президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана был дан прием в честь участников церемонии открытия трубопровода части проекта TANAP, которая будет соединена с Европой.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в приеме.
В субботу от имени президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана был дан прием в честь участников церемонии открытия трубопровода части проекта TANAP, которая будет соединена с Европой.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в приеме.
Дата: 2019/11/30 19:45
Раздел: Азербайджан
Просмотров:
43
В субботу состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает рост товарооборота и взаимных инвестиций с Турцией.
Согласно информации министерства экологии и природных ресурсов, со второго декабря на территории страны, в частности на Абшеронском
До устранения последствий оползня на дороге в Бибиэйбате временно внесены изменения в схему движения маршрута номер 5.
В операционное и исследовательское Управление Главного таможенного управления южного региона поступила информация о том, что будет совершена
Азербайджанские карабахские скакуны приняли участие в XXI Международной конной выставке в Москве.
Генеральная прокуратура Азербайджана и Министерство по чрезвычайным ситуациям АР распространили совместное заявление в связи с пожаром, произошедшим
По поручению президента Ильхама Алиева, премьер-министр Али Асадов министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров и должностные лица
В торговом центре »28 Mall» в Баку совершена попытка кражи.