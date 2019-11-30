В субботу от имени президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана был дан прием в честь участников церемонии открытия трубопровода части проекта TANAP, которая будет соединена с Европой.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в приеме.

Minval.az