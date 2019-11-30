В операционное и исследовательское Управление Главного таможенного управления южного региона поступила информация о том, что будет совершена попытка контрабандного провоза из Иранской Исламской Республики в Украину на грузовом автомобиле марки «Volvo» с госномерами 42BP450/42ZA122 наркотических веществ в особо крупных размерах.

Как сообщили АПА в Государственном таможенном комитете, стало известно, что в задержанном на Астаринском таможенном пункте грузовике, принадлежащем Иранской компании «Ensıye Izadkhah By Order Navıd Khan Mohammadı Commercıal» транзитом через Азербайджан в компанию «Bayramlar LTD», действующей на территории Украинской Республики, перевозились киви и гранаты.

При досмотре груза сотрудники таможни в прицепе автомобиля, управляемом гражданином Азербайджана Гусейновым Рамизом Гаджиали оглу, обнаружили 933 кг 115 г героина, спрятанного между ящиками с киви и гранатами.

Minval.az