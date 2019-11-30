Азербайджанские карабахские скакуны приняли участие в XXI Международной конной выставке в Москве.

Как сообщает АПА, выставка «Эквирос» прошла в Конгрессно-выставочном центре «Сокольники», на ней впервые была продемонстрирована гордость Азербайджана, редкая порода коней – карабахская.

Была выражена признательность за содействие в доставке карабахских скакунов на выставку в Москву Федерации конного спорта Азербайджана, АМОР и компании «Unicorn Challenge», занимающейся популяризацией карабахских скакунов.

Карабахские скакуны «Ашырма» и «Солгун» вызвали большой интерес у участников выставки.

В рамках выставки участники мероприятия получили возможность познакомиться с азербайджанскими обычаями и культурой, подробно узнали о карабахских конях, смогли сфотографироваться с ними.

Minval.az