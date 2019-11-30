Председатель правительства России Дмитрий Медведев поздравил премьер-министра Азербайджана Али Асадова с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.

«Россию и Азербайджан связывают добрососедские, дружественные и партнерские отношения, поступательно развивающиеся по широкому спектру направлений. Убежден, что активная совместная работа по правительственной линии будет способствовать дальнейшему укреплению российско-азербайджанских связей, создаст благоприятные условия для запуска новых перспективных проектов в различных областях», — говорится в поздравлении.

Minval.az