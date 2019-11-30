В Киеве анонсирован визит в Азербайджан президента Украины Владимира Зеленского. По информации украинских СМИ, Зеленский планирует посетить Азербайджан с официальным визитом 16-17 декабря. 9 декабря Зеленский отправляется в Париж на саммит «нормандской четверки» (Украина, Франция, Германия, Россия). А через неделю уже состоится его визит в Азербайджан.

Это, строго говоря, уже не первый анонс. Около двух недель назад посол Азербайджана в Украине Азер Худиев сообщил журналистам: «В рамках недавней встречи министров иностранных дел в Стокгольме, проведенной в связи с 10-летним юбилеем программы ЕС «Восточное партнерство», министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с украинским коллегой Вадимом Пристайко. Мамедъяров пригласил главу МИД Украины в Азербайджан. Визит в Баку запланирован на декабрь. Он заложит почву для визита президента Украины Владимира Зеленского в Азербайджан». И вот теперь украинские СМИ уже анонсируют визит в нашу страну главы государства.

Конечно, у Азербайджана и Украины обширная программа сотрудничества. Наша страна последовательно голосует в поддержку территориальной целостности Украины на самых разных международных площадках, Украина точно так же решительно поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

Более того, Киев и Баку активно сотрудничают в экономической сфере. 85% украинских НПЗ получают азербайджанскую нефть. В Украине активно работает SOCAR. На фоне, подберем самый мягкий эпитет, «сложностей», возникающих в снабжении Украины газом, в Киеве проявляют понятный интерес к азербайджанскому «голубому топливу». 12 июня 2018 года президент Украины Петр Порошенко принял участие в торжественной церемонии запуска Трансанатолийского газопровода с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Порошенко, правда, уже проиграл выборы Зеленскому и пост главы государства покинул, но, как известно, президенты приходят и уходят, а интересы стран остаются.

Примечательно, впрочем, другое. Как отмечают в Киеве, «пока программу визита не утвердили. Как рассказал один из источников, изначально планировался визит Зеленского также в Армению и Грузию, но из-за протестов в Тбилиси поездку решили сократить и ограничить лишь Азербайджаном».

Намеренно оставим за скобками и анализ протестов в Грузии, и дискуссию, достигли ли они того уровня, чтобы отменять визит президента. Важно другое. Свой визит в Грузию Зеленский отменил, но при этом намеченные встречи и переговоры уже в Баку пройдут по расписанию. А вот Армению без Грузии в Киеве решили не посещать от слова вообще.

В Ереване украинскую «утечку» поторопились опровергнуть. И тут же устами своего МИДа заявили: «Изначально визита Зеленского в Армению запланировано не было». Только вот опровержение получилось из разряда «оба хуже».

По совести говоря, в том, что Армению в Киеве «поставили в игнор», нет ничего удивительного. Экономического интереса для Украины (и не только Украины) бедная, «зажатая» и пустеющая Армения не представляет. Что же касается политики, то, как бы это поделикатнее, Армения на мировой арене — это уже давно не самостоятельный игрок, а послушный форпост России. И если Азербайджан последовательно выступает в поддержку территориальной целостности Украины, то Армения действует ровно наоборот и голосует в ООН против «украинских» резолюций. Тем более в Киеве сделали выводы, когда стало понятно, что в Армении действуют даже российские «списки нежелательных персон» из числа граждан Украины. Того, что в этом случае в Киеве вряд ли сочтут Армению «приоритетным направлением», следовало ожидать.

Но вот в чем дело. И Украина, и Грузия — страны победивших революций. Опять-таки воздержимся от подробного анализа «плюсов» и «минусов» революционного сценария в каждой отдельно взятой стране. Важно другое. В 2018 году в Армении, после падения режима Саргсяна, тоже посчитали свое «дымб-дымб-ху» полноценной революцией, а себя, любимых — полноправными членами «клуба революционных стран». После чего прямо сделали заявку на выстраивание особых отношений и с Западом, и с Грузией, и с Украиной (тюркоязычный Кыргызстан из ереванского списка «революционных стран» вычеркнули).

Но теперь выясняется, что вся околореволюционная фразеология не перевешивает голосования Армении в ООН против Украины и против Грузии. И самое главное, внешние эффекты событий весны 2018 года не обеспечат наполнения экономической повестки дня. И самое главное, то, что откладывать визит Зеленского в Азербайджан до тех пор, пока станет возможным провести, как и планировалось, региональное турне, в Киеве не стали — верный признак, что в Киеве, кроме всего прочего, политическая и экономическая конкретика явно берет верх над революционной романтикой.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az