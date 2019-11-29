В Азербайджане разработан план по развитию оздоровительного туризма в Нафталане, заявил заместитель исполнительного директора Бюро по туризму Азербайджана Бахруз Аскеров.

«В рамках развития оздоровительного туризма мы разработали план регионального развития города Нафталан, реализацией которого мы планируем заняться в 2020 году», — отметил Аскеров, передает агентство «Интерфакс».

Он также отметил, что планируется увеличение турпотока в данный регион. «Если на сегодняшний день Нафталан посещают 36 тыс. туристов в год, то в ближайшие несколько лет мы ожидаем увеличение турпотока до 60 тыс. человек», — отметил замдиректора.

Кроме того, Аскеров добавил, что в Азербайджане ведутся работы по разработке туристических маршрутов. «В рамках первого этапа мы разработали 25 хайкинг и треккинг маршрутов для любителей пешего туризма. Также ведется работа по разработке маршрутов горных велосипедов », — отметил Аскеров.

По словам Аскерова, в следующем году будет проводиться работа для развития инфраструктуры в рамках новых маршрутов.

Minval.az