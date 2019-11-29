Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о некоторых вопросах, связанных с деятельностью государственного градостроительства в городе Баку.
Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о некоторых вопросах, связанных с деятельностью государственного градостроительства в городе Баку.
Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Дата: 2019/11/29 20:06
Раздел: Азербайджан
Просмотров:
46
Во втором полугодии 2020 года Германия планирует увеличить импорт нефти, нефтепродуктов и газа из Азербайджана, заявил полномочный
Прозрачность является нашим осознанным выбором.
Упразднена должность начальника секретариата президента — помощника президента.
Помощнику президента Азербайджанской Республики — заведующему отделом по военным вопросам Администрации президента Азербайджанской Республики Магерраму Абыш оглу
Керем Гасанов назначен помощником президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом государственного контроля Администрации Президента Азербайджанской Республики.
Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, назначены новые помощники президента Азербайджана и заведующие отделами Администрации Президента: Руководитель Администрации Президента
Впервые в истории судебной системы Азербайджана в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджанской Республики была представлена
Распоряжением президента Ильхама Алиева утверждена новая структура Администрации президента. Об этом говорится в заявлении Администрации президента (АП).
29 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял Исрафила Мамедова в связи с назначением его на должность исполнительного директора Государственного