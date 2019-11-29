Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Исрафила Мамедова исполнительным директором Государственного нефтяного фонда (ГНФАР).

«Я назначил исполнительного директора ГНФАР Шахмара Мовсумова помощником президента Азербайджана. Я также принял решение назначить вас исполнительным директором фонда. Это большое доверие и я уверен, что вы его оправдаете», — сказал Ильхам Алиев в пятницу, принимая Исрафила Мамедова.

Президент добавил, что Мамедов более 10 лет занимал пост заместителя исполнительного директора.

Minval.az