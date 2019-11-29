Милли Меджлис Азербайджана на заседании 2 декабря рассмотрит обращение депутатов от правящей партии «Eни Азербайджан» с рекомендацией о роспуске парламента.

«Парламентское большинство предложило мне обратиться к главе государства с просьбой о роспуске парламента. Я полностью поддерживаю эту инициативу, и данный вопрос будет обсужден на очередном пленарном заседании парламента 2 декабря», — заявил спикер парламента Октай Асадов на пленарном заседании в пятницу.

Правящая партия в настоящее время имеет абсолютное большинство в 125-местном парламенте Азербайджана.

Minval.az