В Азербайджане подготовлен проект «Порядка разумного приспособления инфраструктурных объектов под использование лицами с инвалидностью».

Об этом сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов.

Он отметил, что в мае прошлого года был принят закон «О правах людей с инвалидностью» и в настоящее время готовятся соответствующие проекты, новые критерии в сфере определения инвалидности, проект документа «Концепция реабилитации». Керимов добавил, что в этой сфере осуществляется сотрудничество с Германским страховым агентством от несчастных случаев.

Замминистра рассказал о реформах в сфере медико-социальной реабилитации инвалидов и подчеркнул, что осуществляется целенаправленная работа для расширения возможностей занятости людей с инвалидностью, передает Trend.

Minval.az