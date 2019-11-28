Уволен полицейский, замеченный в видеоролике с актрисой Парвин Абыевой.

Как сообщили в пресс-службе МВД, несколько дней назад на некоторых новостных сайтах и в социальных сетях распространилось видео, на котором торжественно отмечался день рождения.

«В видеоролике под заголовком «А этот в погонах — любовник актрисы Парвин Абыевой» видно, как человек рядом с тортом, украшенным в виде полицейской формы, ведет себя не подобающим сотруднику полиции образом. По распоряжению руководства МВД было немедленно проведено расследование, и установлено, что именинником является сотрудник управления полиции города Сумгайыт, лейтенант полиции Мурад Абдуллаев. Также стало известно, что служебная деятельность этого человека не удовлетворительная», — передает агентство АПА.

В информации также указывается, что приказом министра внутренних дел М.Абдуллаев отстранен от службы за нарушение требований соответствующих статей закона «О полиции» и «Кодекса этического поведения сотрудников органов внутренних дел», организацию пышной вечеринки, особое подчеркивание принадлежности к органам внутренних дел на дне рождения, проводимом с лицами, ведущими сомнительный образ жизни, а также за распространение в интернет-ресурсах снятого участниками торжества видеоролика с движениями, неподобающими полицескому, и нанесение таким образом урона авторитету полицейского.



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