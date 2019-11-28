Согласно договоренности, достигнутой между министрами внутренних дел Азербайджанской Республики и Российской Федерации, с 18 по 23 ноября текущего года на территории приграничных районов обеих стран проведены совместные комплексные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия под условным названием «Граница».

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, основная цель операции — обезвреживание членов транснациональных организованных преступных формирований и террористических организаций , определение и пресечение поступления финансовых и материальных средств, направленных на осуществление преступных деяний транснациональными организованными преступными формированиями, пресечение переправки оружия, взрывчатых веществ и установок, наркотических средств.

В результате мер, охвативших приграничные районы Республики Дагестан Российской Федерации, а также Гусарский, Губинский, Хачмазский, Загатальский, Шекинский, Балакянский, Габалинский, Гахский и Огузский районы нашей страны, правоохранительные органы задержали 69 разыскиваемых лиц, в том числе 25 за совершение различных преступлений (из них 22 — по РФ), 44 разыскиваемых в качестве должников, 8 пропавших без вести были найдены и переданы семьям.

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