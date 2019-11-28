Сотрудники Агентства продбезопасности Азербайджана на основе поступившей жалобы провели проверку в принадлежащем физическому лицу Гурбанову Шамилю Абдулрагим оглу цехе по производству лимонада, осуществляющем деятельность на Биладжарском шоссе в поселке городского типа Биладжары Бинагадинского района Баку.

Как сообщили Report в АПБА, во время проверок было установлено, что в цехе не следуют санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям нормативно-технической документации, в производстве не придерживаются технологических принципов, используемые в производстве фильтры воды не меняются регулярно, не проходят регулярную лабораторную проверку.

В то же время установлено, что тара, используемая для расфасовки, не пригодна для использования, моется в условиях, не соответствующих санитарным и гигиеническим нормам.

Кроме того, в цехе имелась лимонадная продукция без этикетки и указания даты производства, нестерильные пластиковые бутылки и крышки, применяемые в расфасовке, отсутствовали гарантирующие безопасность сопровождающие документы.

Образцы безалкогольных напитков были изъяты и переданы в лаборатории Института продбезопасности.

Minval.az