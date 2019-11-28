29 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром и ночью местами будет слабый туман. Северо-западный ветер во второй половине дня сменится на юго-восточный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 7-9, днем 11-14 градусов тепла, в Баку ночью 7-9, днем 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-60%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Однако ночью и утром в некоторых северных и западных районах возможны дожди, местами туман. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 1-6, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью от -2 до +3 градусов, днем от 5-10 градусов тепла.

Minval.az