Пожар в настоящее время потушен, предотвращено распространение огня по территории.

Пожар вспыхнул в расположенном на Сабунчинском рынке магазине телефонных аксессуаров из-за нагрузки электросети. Огонь за короткое время перекинулся на прилегающие магазины и аптеку. К тушению пожара были привлечены 5 пожарных бригад МЧС.

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На рынке Сабунчинского района города Баку произошел пожар.

Для тушения пожара были привлечены сотрудники отделения Противопожарной службы МЧС Азербайджана, передает агентство АПА.



Minval.az