Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана ответило на обвинения, в связи оползнями в бакинском поселке Бибиэйбат.

Как сообщил глава пресс-службы агентства Анар Наджафли, после аварии 25 ноября на склоне горы в результате оползня в районе автодороги Баку-Алят-Астара возле мечети Бибиэйбат в социальных сетях и на некоторых новостных сайтах были высказаны упреки по поводу работы Государственного агентства по автомобильным дорогам Азербайджана, в связи с обрушением опорной стены, расположенной на склоне горы, передает Trend.

Отметим, что Госагентством по автомобильным дорогам Азербайджана 7 ноября обнаружено появление трещин на указанной территории, в связи с чем было обращено в Государственное агентство по надзору за безопасностью при строительстве МЧС. Кроме того, 24 ноября на контролируемой сотрудниками агентства территории в результате интенсивных дождей был обнаружен рост этих трещин. Руководство агентства дало поручение о наложении полного ограничения на движение автотранспортных средств на дороге за 10 часов до повторных прогнозируемых оползней.

Опасения оправдались, и 25 ноября в 5-6 часов утра из-за оползней часть автомобильной дороги была разрушена. Но своевременно принятые агентством меры предотвратили дальнейшие разрушения.

Как отметил Анар Наджафли, сразу после инцидента на территории были привлечены руководители и сотрудники агентства соответствующих подразделений и структур. На территории были приняты дополнительные меры безопасности, создан штаб агентства.

С целью уточнения причин возникновения оползней и выяснения путей недопущению подобных случаев в будущем на территории, соответствующими структурами при участии сотрудников агентства в ближайшее время начнется бурение пробных скважин.

Отметим, что строительство дороги между мечетью Бибиэйбат и Баильским рынком на 4-8-м километре дороги Баку-Алят-Астара началось в 2009 году по заказу министерства транспорта в рамках «Плана дополнительных мероприятий по модернизации транспортной системы города Баку на 2008-2013 годы» и было завершено в 2010 году.

Minval.az