Задержан человек, оборвавший электропровода в доме главы партии «Умид», бывшего депутата Милли меджлиса Игбала Агазаде.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления полиции города Баку.

Правоохранители выследили оборвавшего электропровода Пестрякова Владислава Юрьевича 1986 года рождения, задержали его вместе с другими лицами и передали их в 37-ое отделение Хатаинского районного управления полиции.

В ходе расследования возможной провокации против Агазаде было установлено, что Пестряков с 2013 г. находится на учете в психдиспансере, передает агентство «Туран».

В своей объяснительной он указал, что дом, в котором проживает Агазаде, принадлежал его знакомым и проживание теперь в нем других людей «беспокоит» Пестрякова.

По факту продолжается расследование.

Minval.az