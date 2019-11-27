Десять лет назад, 24 ноября 2009-го года, в Ульяновске состоялось сразу несколько взаимосвязанных между собой событий, каждое из которых навсегда вошло в летопись города и области. Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев стал первым главой зарубежного государства, который в новейшей истории посетил регион с официальным визитом. Впервые в нашей губернии состоялись международные переговоры высшего ранга – между президентами России и Азербайджана. Дмитрий Медведев и Ильхам Алиев дали официальный старт автомобильному движению по второму ульяновскому мосту, который получил название Президентского. И, наконец, состоялась церемония торжественного открытия первого в России памятника выдающемуся государственному деятелю СССР и постсоветского пространства Гейдару Алиеву. Отец нынешнего руководителя закавказской республики имел прямое отношение к строительству «Президентского моста» — в середине 80-ых, после катастрофы теплохода «Александр Суворов», Алиев стал одним из авторов идеи обязательного строительства второго мостового перехода в нашем городе. Гейдара Алиевича уже нет с нами, но его начинания продолжают работать на благо городов и стран.

В Ульяновске двух президентов встречал губернатор Сергей Морозов. Из аэропорта кортеж отправился к правобережному изголовью нового моста, где уже было все подготовлено для торжественной церемонии. Сегодня областная столица уже привыкла к новой логистике, а тогда открытия перехода ждали буквально все – наличие лишь единственного двухполосного перехода через Волгу было для ульяновцев и гостей региона огромной проблемой. Президент России не скрывал своего удовлетворения результатами проекта:

«Это фантастическое сооружение! Проделана колоссальная работа! Это один из крупнейших и важнейших инфраструктурных проектов современной России, который призван сделать жизнь россиян более комфортной и плодотворной», — сказал Дмитрий Медведев. В своем выступлении он также напомнил о том, что у истоков этой огромной стройки стоял именно Гейдар Алиев. Растроганный азербайджанский лидер тепло поблагодарил коллегу за добрые слова и от души поздравил всех жителей региона с грандиозным транспортным прорывом.

«Это очень трогательно. Пребывание здесь у меня вызывает особенное чувство. Больше 20 лет назад мой отец ходил по ульяновской земле, выполнял свой дол, помогал людям в трудную минуту. То была важнейшая веха в его жизни – и вот теперь здесь я. Нынешние события еще и еще раз свидетельствуют о глубине и обоюдной важности отношений наших двух народов», — сказал Алиев.

Следующим пунктом назначения стал Засвияжский район, где на улице Фруктовой раскинулся небольшой красивый сквер, в сердце которого высился мощный памятник общенациональному лидеру азербайджанского народа. О церемонии открытия вспоминает председатель Ульяновской региональной азербайджанской национально-культурной автономии Ислам Гусейнов, по инициативе которого и был воздвигнут уникальный монумент:

«Была очень теплая атмосфера – президенты с большим вниманием выслушали наш рассказ о непростой истории создания памятника и сквера. Но ведь многие тогда говорили, что не получится, что такие монументы не ставят в современной России и т.д. Но мы смогли – во-первых, благодаря политической воле нашего губернатора Сергея Морозова, который лично распорядился обеспечить оформление всех необходимых документов, а после постоянно контролировал строительство.

Ильхама Алиева очень интересовала жизнь ульяновской азербайджанской диаспоры. Я ответил ему, что в регионе проживает примерно 30 тысяч наших соотечественников, среди которых люди самых разных профессий – от врачей и учителей до сотрудников правоохранительных органов. Доложил о нашей активности, о тех мероприятиях, которые мы проводим, о работе Совета национальностей при губернаторе. Президент очень высоко оценил достижения области в диаспоральной работе. Он сказал:

«Видя своими глазами эти памятник и площадь, ваши открытые лица, ощущая ваш теплый прием, я в полной мере осознаю, что народы России и Азербайджана – настоящие крепкие друзья. Если бы между всеми странами были такие отношения, то на земле настал бы мир и воцарилась бы гармония». Дмитрий Медведев дополнил: «Я считаю, что Ульяновская область в этом отношении должна стать примером для других регионов нашей страны. То, что произошло и продолжает происходить здесь, имеет огромное межгосударственное и просто человеческое значение». Эти слова меня вдохновляют до сих пор».

Пять лет спустя, в 2014-ом году, мэрия Ульяновска по инициативе УРАНКА присвоила средней школе №78 имя Гейдара Алиева. В 2010-ом году именно это учебное заведение было капитально отремонтировано на средства Фонда Гейдара Алиева, который возглавляет первая леди Азербайджана.

— То, что произошло 10 лет назад, сложно повторить – такие события случаются раз в жизни, и то не всегда, — говорит Ислам Гусейнов, — но мы вспоминаем о них и продолжаем межнациональную работу на благо Ульяновской области. Ее актуальность растет день ото дня, и наша задача – быть верными заветам Гейдара Алиева и продолжать служить людям, делать дело дружбы.

Minval.az