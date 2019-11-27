28 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами слабый туман, изморось. Будет дуть юго-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-9, днем 11-14 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление 763 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Однако вечером местами возможны дожди, в некоторых местах туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7, днем 9-14 градусов тепла, в горах ночью -5 до 0 градусов, днем от 0-5 градусов тепла.

Minval.az