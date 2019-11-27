«Проблема водоснабжения поселка «20-й участок» сегодня утром в большей части нашла свое решение».

Об этом АПА сказал глава пресс-службы ОАО «Азерсу» Анар Джабраиллы.

Он отметил, что после оценки специалистами «Азерсу» аварии, возникшей в результате оползня на проходящей по территории поселка Бибиэйбат магистральной водопроводной линии с диаметром 500 мм, клапан, расположенный на аварийном участке, был закрыт, но водоснабжение в поселках Бибиэйбат и Шихов уже вечером того же дня было восстановлено.

Анар Джабраиллы также отметил, что водоснабжение «20-го участка» было организовано посредством водопроводных линий, проходящих через «площадь Флага» и Бадамдарского водохранилища.

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