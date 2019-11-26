Азербайджан не зависит и не будет зависеть ни от кого, и никто не может вмешиваться во внутренние дела страны, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Сегодня Азербайджан переживает период истинной независимости. Потому что сегодня мы сами определяем свое будущее. Азербайджан ни от кого не зависит, и мы должны сделать так, чтобы не зависеть от кого-то в будущем. Поэтому мы должны быть сильными и патриотичными, наша экономика должна быть еще более сильной. Сегодняшнее правительство обладает этими качествами, и все видят, что никто не может вмешиваться в наши внутренние дела», — заявил глава государства, выступая на церемонии по случаю 100-летнего юбилея Бакинского государственного университета, передает агентство «Интерфакс».

Ильхам Алиев отметил, что население Азербайджана поддерживает нынешнее правительство, что показывают и последние опросы.

«Абсолютное большинство населения не видят альтернативы, да и кто может быть этой альтернативой. Даже их (оппозиции – ИФ) покровители отвернулись от них. В настоящее время анти-азербайджанские круги уже в открытую говорят, что у нас нет традиционной оппозиции, есть только отдельные группы предателей, на которых нельзя возлагать надежды. Поэтому они и сократили им финансирование. Теперь они хотят повлиять на нашу молодежь, поднять их против страны. Но и это не получится, так как наша молодежь любит свою Родину», — заявил Ильхам Алиев.

Глава государства также подчеркнул успехи Азербайджана на внешнеполитической арене. По его словам, Азербайджан накануне 75-летия победы в Великой Отечественной войне не может допустить установление памятника фашистам на территории стран СНГ.

«На саммите СНГ я вновь отметил, что на территории Армении установлен памятник фашисту Гарегину Нжде, и что это недопустимо, и он должен быть разрушен. К сожалению, новая власть Армении не демонтировала этот памятник, а это в очередной раз показывает, что фашистская сущность этой страны не меняется. Они воспитывают своих детей в ненависти к нам, Турции и ко всем мусульманам. Я неоднократно обращался к мусульманским странам с вопросом о том, как они могут приглашать к себе лидеров Армении. Неужели вы не видите, что они разрушают наши мечети. Когда некоторые страны создают отношения с этим фашистским государством, пусть они хотя бы вспомнят о разрушенных мечетях в Агдаме и Шуше», — заявил Алиев.

Президент Азербайджана также коснулся кадровых реформ, проводимых в стране, и отметил, что они необходимы и будут продолжаться.

«Кадровые реформы идут, и это является необходимостью. Но они должны идти естественным путем, без каких-либо отклонений. После того, как я несколько раз высказался по этому поводу, некоторые начали считать возраст тех или иных чиновников. Если их возраст больше 70 лет, это еще не значит, что они должны уйти с должности. Я не позволю, чтобы против кого-то велась кампания. Опыт, знания, а также динамизм и новаторство молодежи – этот синтез есть в Азербайджане», — сказал Алиев.

Minval.az