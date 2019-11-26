Это беспрецедентный случай в международной политике, когда не первое лицо государства принимается на самом высоком уровне — президентом ведущей страны мира.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым.

Ильхам Алиев подчеркнул, что закончившийся вчера официальный визит Мехрибан Алиевой в Москву еще раз подтвердил высокий уровень азербайджано-российских отношений.

«Мы очень высоко ценим этот визит. Мы понимаем, что это беспрецедентный случай в международной политике, когда не первое лицо государства принимается на самом высоком уровне — президентом, причем президентом ведущей страны мира и президентом, который является среди политиков мира номер один. Думаю, что это не только мое мнение, но и мнение подавляющего большинства руководителей. И мы очень высоко ценим сам факт приглашения, уровень отношений, награждение Мехрибан Алиевой лично президентом высоким орденом Дружбы и те слова, которые последовали за награждением. Все это мы очень ценим, понимаем и, конечно же, рады тому, что отношения между нашими странами вышли на такой высокий уровень. Также, конечно, встречи и с председателем правительства, и с председателем Совета Федерации были очень конструктивными, насыщенными, и конечно, проведение юбилейного межрегионального форума и открытие павильона «Азербайджан» на ВДНХ — все это очень важные шаги в деле укрепления наших связей. Уверен, что и следующий год будет результативным. И с Владимиром Владимировичем у нас предстоит встреча в следующем месяце», — сказал глава государства.

Глава государства сказал, что стало хорошей традицией, что высшее военное командование России и НАТО проводит встречи в Баку.

«Мы это очень ценим. В прошлом году таких было три встречи, в этом году — уже вторая. То есть, это уже традиция, которая живет, думаю, будет продолжаться. Мы это расцениваем как знак большого доверия к нам. Потому что многие страны могли бы быть местом проведения таких встреч, но то, что выбор пал на Баку и эта традиция сохраняется уже третий год — начало встречам было положено в 2017 году — говорит о том, что это место приносит результаты. Мы так думаем. Конечно же, каждая встреча внушает надежды, думаю, во всем мире. Потому что от тех договоренностей, которые вы достигаете, зависят безопасность и мир не только в нашем регионе, но и в мире. Поэтому мы, конечно, с гордостью воспринимаем это. Воспринимаем это, опять же, как знак очень доверительных отношений между нами, что и подтверждается уже давней историей наших отношений, которые сегодня вышли на самый высокий уровень в истории. И конечно, в сфере, которой вы занимаетесь, мы тоже видим положительную динамику. Каждый ваш приезд в Баку – это, в том числе, возможность еще раз обсудить военное сотрудничество, военно-техническое сотрудничество, которое развивается очень успешно, и наметить пути дальнейшего взаимодействия в следующем году. Мы считаем, что есть возможность для того, чтобы нарастить потенциал сотрудничества в традиционных направлениях и новых направлениях между Россией и Азербайджаном. Так что еще раз добро пожаловать. Желаю хороших результатов от предстоящей встречи», — отметил глава государства.

Minval.az