27 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди. Будет дуть умеренный южный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-9, днем 11-13 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы 765 мм ртутного столба, относительная влажность 80-90%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако вечером местами ожидаются дожди, в горных районах снег. В некоторых местах туман. Будет дуть восточный ветер, временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 1-6, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью -8 -3 градусов мороза, днем от 0-5 градусов тепла.

Minval.az