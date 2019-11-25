Президент Ильхам Алиев подписал распоряжения о награждении сотрудников Бакинского государственного университета (БГУ).

Распоряжением президента по случаю 100-летия БГУ и за заслуги в развитии науки и образования в Азербайджане группа сотрудников этого вуза награждена орденами «Шараф», «Шохрат», «Эмек» 2-й и 3-й степени, медалью «Терегги», передает агентство АПА.

Другим распоряжением президента группе сотрудников БГУ присвоены почетные звания «Заслуженный деятель науки» и «Заслуженный учитель».

Другим распоряжением президента группа сотрудников БГУ награждена «Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики».

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