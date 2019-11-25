25 ноября, в связи со сложившейся ситуацией на пропускных пунктах государственной границы, прошло служебное совещание с участием руководства Государственной пограничной службы, должностных лиц Пограничного контроля ГПС и начальников пунктов пограничного контроля.

На совещании выступил генерал-полковник Эльчин Гулиев, передает агентство АПА.

Стало известно, что в текущем году 505 человек задержаны за попытку перейти границу по поддельным или принадлежащим другим лицам документам, 4 458 человек — находившиеся в розыске.

Указывается, что в результате серьезной борьбы с нарушением на пропускных пунктах государственной границы этических норм поведения и прав граждан, допущением грубости в отношении них, со случаями коррупции и служебными нарушениями, за допущенные недочеты на службе только за текущий год 55 военнослужащих были отстранены от сферы пограничного контроля.

На служебном совещании начальник пункта пограничного контроля «Шыхлы» Пограничного контроля ГПС, полковник-лейтенант Гюндуз Гафаров за недочеты на службе был отстранен от должности.

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