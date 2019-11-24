В Армении флаг Азербайджана можно увидеть только в одном месте — на ереванском коньячном заводе «Арарат». «У нас (между Ереваном и Баку) дипломатических отношений нет,— сообщили приехавшим на завод российским журналистам,— поэтому флаг стоит только здесь», пишет «Коммерсант». Его установили в 2001 году по случаю визита сопредседателей Минской группы (МГ) ОБСЕ, когда на заводе была заложена так называемая бочка мира, в которой выдерживается спирт 1994 года,— год подписания перемирия между сторонами конфликта. Считается, что она будет откупорена после мирного урегулирования, и тогда представители сторон смогут поднять бокалы с коньяком, чтобы выпить за дружбу народов.

«Маленьким шагом в этом направлении стало очередное мероприятие в рамках программы «по подготовке народов к миру». По сообщению армянского МИДа, с 17 по 21 ноября представители СМИ Армении и Азербайджана совершили взаимные визиты. Программа координировалась личным представителем действующего председателя ОБСЕ.

Председатель Международного центра человеческого развития в Ереване Теван Погосян рассказал, что проект обмена журналистами существовал и раньше, но действовал только до 2001 года. «После этого журналисты много раз встречались в Тбилиси, в Киеве, в разных местах, то есть они виделись, но друг к другу не приезжали».

Информация о том, что группа армянских журналистов посетила Баку, появилась в СМИ еще в середине недели, но правительственные органы это сообщение не комментировали. Только теперь МИД Армении официально сообщил, что армянские журналисты встречались в Баку с представителями общественных организаций и коллегами, а также посетили шахматную школу», — информирует российское издание.

«Поездку приветствовала миссия США в ОБСЕ на своей странице в Twitter. «Такие меры, как данный обмен, готовят население к миру и уменьшают напряженность»,— говорится в заявлении МИД Армении.

Договоренность о принятии конкретных мер в рамках программы «по подготовке народов к миру» была достигнута в ходе встречи сопредседателей МГ ОБСЕ и глав МИД Армении и Азербайджана, состоявшейся в Париже 16 января этого года. По мнению армянских и азербайджанских СМИ, именно эта программа позволила сторонам в этом году добиться определенных сдвигов на гуманитарном направлении», — отмечает «Коммерсант».

«Прежде всего, речь идет об обмене заключенными. Так, в июле при посредничестве Красного Креста на родину удалось вернуться гражданину Армении Завену Карапетяну и гражданину Азербайджана Эльвину Ибрагимову. Глава Минобороны Армении Давид Тоноян заявлял в сентябре, что Баку также выступил с предложением об обмене других осужденных — двух азербайджанских граждан на двух армянских военных. Хотя обмена так и не произошло, определенное смягчение риторики в этом отношении наблюдается: если еще год назад премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что обмен «не имеет смысла», ссылаясь на его неравноценность, то в сентябре господин Тоноян указал, что этого «не исключает»», — продолжает «Коммерсант».

Директор филиала Института стран СНГ в Ереване Александр Маркаров считает, что шаги, предпринятые в рамках программы,— это только начало. «Я не знаю, какие конкретно это планы, но знаю, что их реализация начнется в ближайшее время»,— сказал он «Коммерсанту». Между тем эксперт заверил: хотя о прорыве в карабахском урегулировании говорить рано, сотрудничество в рамках программы «по подготовке народов к миру» может это урегулирование приблизить.

До тех пор, пока угроза войны реальна, говорить о восстановлении доверия практически не приходится. Если наверху не могут договориться (а договориться им трудно), то скорее всего программа будет пробуксовывать. Но если начнется более плотная работа на низовом уровне, это позволит лидерам пойти хоть на какое-то изменение в их позициях.

Minval.az