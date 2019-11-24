Армянский обозреватель, комментатор телеканала «Шант» Артем Ерканян, недавно побывавший в Азербайджане, считает взаимные визиты армянских и азербайджанских журналистов беспрецедентными. Об этом Ерканян сообщил в беседе с корреспондентом местным Sputnik, подводя итоги поездки в соседнее государство.

По словам Ерканяна, у армянских журналистов было несколько возможностей напрямую пообщаться с рядовыми азербайджанцами. «Например, когда продавец в магазине узнал, что мы армяне, это было дня него шоком, но никакого негативного отношения не было», — сказал Ерканян.

Обозреватель подчеркнул, что даже когда они встретились с представителями Азербайджанской общины Нагорного Карабаха и ожидали более жесткой позиции по некоторым вопросам, то все оказалось наоборот — они были настроены конструктивно.

Артем Ерканян также подтвердил, что в Азербайджане они провели ряд встреч, информация о которых не подлежит разглашению. По его словам, состоялись встречи с журналистами, представителями неправительственных организаций. Армянские журналисты посетили также здание армянской церкви в Баку.

Говоря об обеспечении безопасности армянских журналистов в Азербайджане, Ерканян отметил, что в этом плане все было на высоком уровне — у армянских журналистов было 12-13 телохранителей.

Кстати, это был не первый визит Ерканяна в Азербайджан. Она был там в 1995 и 2001 годах. Журналист рассказал, что его бабушка родилась в Баку, а ее брата убили в 1990 году и по сей день неизвестно, есть ли у него могила или нет. Брат бабушки Ерканяна был в Азербайджане известным человеком, деятелем искусства. Узнав об этом, азербайджанские коллеги Ерканяна обещали попытаться найти и предоставить ему хоть какую-нибудь информацию.

«Подводя итоги визита, хочу сказать, что целью поездки было проложить мосты доверия. Правда, для наших стран мир означает разные вещи. Для нас мир – отсутствие войны, для них – выход армянских сил из Карабаха. Но если двусторонние визиты будут способствовать тому, чтобы на границе погибало меньше людей, то этот процесс станет носить продолжительный характер», — отметил он.









Minval.az